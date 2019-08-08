報導郭家崴、實習記者陳博志、吳雙
台南美食在台北也吃得到，遠東SOGO忠孝館昨（7日）起至14日於12F活動會館舉辦「台南美食文化節」，百年老店「度小月」祖傳肉燥飯、120年歷史的「麻豆助碗粿」，與人氣高的「阿輝炒鱔魚」、端午粽榜上有名的「楊哥楊嫂」等名店齊聚，共有62個品牌，較去年58家多。
期間包括「度小月」和「麻豆助碗粿」等8家小吃有實演，增家美食體驗，且有每日一物買1送1吸引民眾，SOGO表示活動正值暑假，又遇上七夕情人節和父親節，預計到館人潮可成長1成，8天目標業績可達600萬元。
持HAPPY GO卡當日累滿500元，憑電子發票與銷貨明細，過卡可兌換復古茄芷袋、所長茶葉蛋-溏心蛋、兩角銀冬瓜糖塊3波好禮；14日前持HAPPY GO卡當日累滿1000元，憑電子發票與銷貨明細，過卡可抽尼諾里拉行李箱。
暑假集客除了地方美食，12日至9月1日周周都有迪士尼明星現身忠孝館，12日至18日有胡迪＆巴斯光年、19日至25日是小熊維尼＆小豬，26日至9月1日由毛怪＆大眼仔壓軸登場；期間邀好友參加友情QA限時挑戰賽，有機會抽「香港迪士尼樂園3天2夜樂園酒店住宿及門票＋國泰航空來回台北／高雄至香港機票2名」等禮。
此外，忠孝館8F、9F家電及床寢家用樓層10年來首次改裝，9日起出清SALE，全面1.7折起，名品床墊下殺2萬元，9月1日前單筆消費滿8000元，送SOGO禮券200元 ＋ REOPEN折價券500元。復興館6F、7F運動休閒服飾也改裝出清，adidas男性短袖T恤、TRAVELER消臭吸排上衣、TEVA女性涼鞋皆千元有找，21日前於指定樓層單日累滿5000元再送500元。
(中時 )
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