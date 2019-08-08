台南市副市長王時思（右）走進台南美食文化節，不少熱情廠商上前要求合照。（陳博志攝）

SOGO忠孝館台南美食文化節「莊爸泡菜」採用台南關廟特產鳳梨，講求清爽、甘甜、爽口。（陳博志攝）

SOGO忠孝館台南美食文化節「西井村蜂蜜滷味」不加醬油或蓋棉被悶滷，而是用中藥配方及龍眼蜂蜜提味。（陳博志攝）

SOGO忠孝館台南美食文化節「阿輝炒鱔魚」乾炒鱔魚意麵，每份200元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館台南美食文化節「度小月」台灣國飯度小月祖傳肉燥飯附海瑞貢丸湯，每份原價95元、特價90元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館台南美食文化節「麻豆助碗粿」小卷米粉，每碗150元。（SOGO提供）

報導郭家崴、實習記者陳博志、吳雙

台南美食在台北也吃得到，遠東SOGO忠孝館昨（7日）起至14日於12F活動會館舉辦「台南美食文化節」，百年老店「度小月」祖傳肉燥飯、120年歷史的「麻豆助碗粿」，與人氣高的「阿輝炒鱔魚」、端午粽榜上有名的「楊哥楊嫂」等名店齊聚，共有62個品牌，較去年58家多。

期間包括「度小月」和「麻豆助碗粿」等8家小吃有實演，增家美食體驗，且有每日一物買1送1吸引民眾，SOGO表示活動正值暑假，又遇上七夕情人節和父親節，預計到館人潮可成長1成，8天目標業績可達600萬元。

持HAPPY GO卡當日累滿500元，憑電子發票與銷貨明細，過卡可兌換復古茄芷袋、所長茶葉蛋-溏心蛋、兩角銀冬瓜糖塊3波好禮；14日前持HAPPY GO卡當日累滿1000元，憑電子發票與銷貨明細，過卡可抽尼諾里拉行李箱。

暑假集客除了地方美食，12日至9月1日周周都有迪士尼明星現身忠孝館，12日至18日有胡迪＆巴斯光年、19日至25日是小熊維尼＆小豬，26日至9月1日由毛怪＆大眼仔壓軸登場；期間邀好友參加友情QA限時挑戰賽，有機會抽「香港迪士尼樂園3天2夜樂園酒店住宿及門票＋國泰航空來回台北／高雄至香港機票2名」等禮。

此外，忠孝館8F、9F家電及床寢家用樓層10年來首次改裝，9日起出清SALE，全面1.7折起，名品床墊下殺2萬元，9月1日前單筆消費滿8000元，送SOGO禮券200元 ＋ REOPEN折價券500元。復興館6F、7F運動休閒服飾也改裝出清，adidas男性短袖T恤、TRAVELER消臭吸排上衣、TEVA女性涼鞋皆千元有找，21日前於指定樓層單日累滿5000元再送500元。

(中時 )