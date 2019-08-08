三星今年適逢10周年，繼上半年推出了Galaxy S10系列後，今天又到了每年第2度的三星Galaxy UNPACKED發表會，在美國時間7日（台灣8日凌晨4點）於紐約就發表了全新的三星Galaxy Note 10系列，以新一代全新進化、可如魔杖般操控的S Pen，以及深受直播世代喜愛的多樣相機應用，希望打中年輕世代的喜好。

此次三星Galaxy Note10系列為了迎合不同市場需求，首次為Note系到推出了2種尺寸版本，包括6.3吋的Note10，以及6.8吋的Note10+，一如傳聞所言，此次Note10系列雖然真的取消了3.5mm耳機孔，但其設計也真的採用了O極限全螢幕設計，鏡頭開洞在正中間，但比S10的洞口更小，讓螢幕占比從上代的89.5%，提升到最高的94.2%，符合現今使用者追劇、手遊所需的大螢幕需求。

三星Galaxy Note10系列將推出星環銀、星環白、星環黑 3色，採稜鏡折射色彩設計。（三星提供）

另外Galaxy Note10系列也針對人數越來越多的手遊族群，特別增加了多項手遊相關的全新功能，像是採用了世界最薄、僅0.35mm的手機散熱板冷卻系統，更有搭配全新AI遊戲加速器Game Booster等針對手遊的優化，會了解消費者的使用情景，作出資源空間釋放等優惠，更可封鎖通知、查看電池剩餘時間，以及監控溫度和記憶體，讓遊戲體驗更流暢，另外更加入了PlayGalaxy Link P2P串流服務，其就像是PS4的Remote功能，能夠把電腦遊戲拉到手機上玩耍，讓使用者不再受任何拘束地在不同裝置上玩遊戲。

三星Galaxy Note10系列大大提升了遊戲效能，採用了世界最薄、僅0.35mm的手機散熱板冷卻系統，還有作出AI遊戲加速器等優化。（三星提供）

而在硬體規格上，Galaxy Note10系列都作了升級，在續航上2支手機都搭載大電量電池，Note10就搭載了3500mAh電池、支援25W快充，Note10+則是4300mAh電池、支援45W閃電快充，可在30分鐘內充滿電，不過原裝就沒附贈快充充電座，因此消費者需另外購買，除此以外還有搭載AKG雙喇叭、IP68的防水防塵、7奈米處理器，以及將推出5G、LTE版本，更支援Wi-Fi 6標準。

Note10搭載了3500mAh電池、支援25W快充，Note10+則是4300mAh電池、支援45W閃電快充，可在30分鐘內充滿電，不過原裝就沒附贈快充充電座，因此消費者需另外購買。（三星提供）

另外在記憶體方面，此次則是搭載了更高階的規格，Note10為8GB／256GB，Note10+為128GB／256GB、512GB，並可支援最高1TB記憶卡，對於處理文書、影片，就算遊戲也絕對沒問題；顏色上採用了稜鏡折射色彩設計，共推出星環銀、星環黑、星環白3色，當中星環銀在光線折射下，更會出現幻彩色彩，預計8月23日起，Galaxy Note10、Galaxy Note10+將陸續於特定市場的實體和網路商店販售。

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(中時 )