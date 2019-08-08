今年三星Galaxy Note10系列的重點之一，再度放在Note系列的靈魂—S Pen，將其打造成像魔杖一樣，只要輕輕揮動，只能如施展魔法一樣，可遠端隔空操控手機，而且更大幅提升了錄影的各種功能，以及針對手遊玩家，手機也作了全新的優化，一改以往Note系列的商用形象，直攻年輕市場。

三星Galaxy Note10系列將推出星環銀、星環白、星環黑 3色，採稜鏡折射色彩設計。（羅永銘攝）

三星Galaxy Note 10系列此次最特別的S Pen，除了上一代加入的遙控拍照、操控投影片等基本功能外，此次再首加入了6軸感應器，可往左右上下揮動，甚至旋轉的動作，以進行遠端操控，像是在拍照上就能在遠處以S Pen取代手去操作變焦、更換模式等功能，往後待第三方軟體開發套件SDK完成，即能套用在更多實際應用層面，可是把S Pen的功能進一步提升。

三星Galaxy Note10系列，現在隨拔S Pen、隨寫的記事本上，終於可自訂筆觸顏色。（翻攝手機畫面）

另外對本來Note系列的用戶來說，記事本來就是主要功能之一，現在不僅在隨拔S Pen、隨寫的記事上，終於可自訂筆觸顏色，而且對記者的工作來說最喜歡的功能，莫過於是一秒可將手寫字轉變成文字檔，更支援62種語言辨識，而且辨識相當快速及準確，對於經常需要記事的使用者，相對是非常方便的功能。

三星Galaxy Note10系列此次的S Pen應用再進化，現能將寫或畫的內容，直接轉變成文字或圖檔。（翻攝手機畫面）

配上全新的Samsung DeX系統，不再需要HDMI線，現只要用上USB Type-C的傳輸線連接電腦，即能簡單在手機與電腦間，以拖曳的方式互傳檔案，或是在直接於電腦上，運用其鏡射手機的功能，即能不需再看手機，直接在電腦上透過APP，專注在螢幕就能看到所以電話、訊息等手機通知，都會在電腦螢幕上直接顯示，不管是Android或macOS系統都係使用，電腦與手機可無縫接軌，大大提升了使用者工作的效率。

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