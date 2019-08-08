今美國時間7日在美國紐約發表的全新三星Galaxy Note 10系列，今年除了主打了升級的S Pen、錄影的功能以外，更針對手遊玩家，讓手機也作出了全新的優化，加上稜鏡折射色彩的潮流設計，一改以往Note系列的商用形象，直攻年輕市場。

Note系列自在台灣推出以來就熱銷上300萬支，而今年三星也在台進行了在地消費調查，發現雖然Note系列仍是商用為主要客群，但自Note8的推出後，該系列的主力客群漸趨年輕化，像25歲到39歲的主力客群就逐漸增加，該客群同時也願意付出更多的金錢以換取更好的產品，據三星所提供的數字所見，上一代的Note9系列至今就占台灣三星的手機營業額銷量達28%，與另一款旗艦機型Galaxy S10系列一樣，所以在產品設計上也要更進一步。

三星Galaxy Note10系列將推出星環銀、星環白、星環黑 3色，採稜鏡折射色彩設計。（三星提供）

另外三星也發現此千禧世代的消費者，不再像以前的人一樣只想工作，而是在下班後想要有自由轉換情景、身分的生活，加上近年運用在拍照及錄影的使用情景已有在改變，以及手遊玩家的人數漸長，因此今年的設計就是讓一機可滿足商用、娛樂、社交的需求，在產品設計上也更趨年輕化，所以不僅在主打的S Pen功能上作出升級，也在錄影功能上作出符合潮流趨勢的調整，甚至在手遊的散熱、AI遊戲加速器等功能上也特別作出優化，正是希望讓更多玩家也能投入Note系列的懷抱，明顯針對逐漸年輕化的目標客群。

三星Galaxy UNPACKED 2019:

看規格、定價》三星Galaxy UNPACKED 2019-三星Galaxy UNPACKED 2019-Galaxy Note10系列正式登場

看S Pen》三星Galaxy UNPACKED 2019-搶先動手玩S Pen 「魔杖」一揮控手機

看相機》三星Galaxy UNPACKED 2019-專業級攝影功能 手繪動態攝影可愛又好玩

看市場分析》三星Galaxy UNPACKED 2019-主攻年輕客群實用又好玩

(中時 )