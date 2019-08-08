05：28地牛狂搖 宜、竹苗、花、北部震度四級 05:352019/08/08 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 清晨地牛狂搖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 清晨地牛翻身！ 今天清晨5時28分左右，東北地區發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、竹苗、花蓮、北部，國家級警報大響。詳細資訊請等稍後中央氣象局的地震報告。 (中時電子報) #清晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 上交所發布科創板28條 詐欺發行5日內購回 12:162019/08/05 財經 花蓮12分鐘連2震 規模皆4.5以上 最大震度5級 09:332019/08/06 生活 牠們都是吃這個長大的 直擊黑翅鳶3寶日常 11:182019/08/06 生活 牠們都吃這個長大！目擊黑翅鳶3寶的早餐 14:592019/08/06 生活 《半導體》聯電、Cadence合作開發28奈米HPC＋製程認證 17:222019/08/06 財經 Cadence類比/混合信號流程 獲聯電28奈米HPC+製程認證 21:032019/08/06 財經 生活熱門新聞 北投凌晨地震是大屯火山活動 範圍比以前大 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 罕見！台北市北投凌晨1時3.2地震 深度僅5公里 - 生活 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 05：28地牛狂搖 宜、竹苗、花、北部震度四級 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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