8日清晨5時28分，全台皆能感覺到地震，北市地震強度4級，北市消防局立即通知各大隊在震後進行車巡，目前接獲電梯受困、瓦斯漏氣各一件，暫無重大災情傳出。

根據中央氣象局資料，5點28分台灣東部海域發生規模6.0有感地震，最大震度宜蘭縣武塔6級。影響範圍：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣。

(中時 )