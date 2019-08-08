不少民眾睡夢中被震醒，紛紛上網查詢災情報平安 (圖／翻攝自臉書台灣颱風論壇)

今晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，宜蘭市喜互惠超市內的輕鋼架天花板被震落。（李忠一攝）

利奇馬颱風還沒來，大地震卻先來。8日清晨5點28分，宜蘭外海發生規模6.0大地震，地震深度22.5公里，屬於淺層地震，其中宜蘭武塔首當其衝，震度為全台最大的6級，南澳、蘇澳、冬山以及宜蘭市區為5級。其他地區，雙北、桃園、新竹縣、台中與花蓮4級，南投、基隆、苗栗、新竹市、彰化、雲林為3級。

由於地震發生時間正值民眾睡覺時間，不少人因而被嚇醒，紛紛在臉書PO文報告狀況，PTT論壇疑似也因瞬間湧入大量網友，造成當機，目前依舊無法登入。

(中時電子報)