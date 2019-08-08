北市清晨地震 傳出一起電梯受困 06:092019/08/08 中時 蕭承訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市清晨5時許發生有感地震，北市地震儀測得4級地震，消防局隨即啓動應變機制，並通知各大隊到轄內車巡，目前接獲電梯受困1件、瓦斯漏氣1件。 (中時 ) #地震 #北市 #電梯 也許您會感興趣 推薦閱讀 少女搭電梯遭掐脖 兇手才14歲 16:142019/08/04 日常 桃市消防局攜櫻花電梯 辦安全講習 04:102019/08/05 產業特刊 罕見！台北市北投凌晨1時3.2地震 深度僅5公里 01:472019/08/07 生活 北投凌晨地震是大屯火山活動 範圍比以前大 12:072019/08/07 生活 北投凌晨地震 氣象局：正常火山活動 13:252019/08/07 生活 北投規模3.2地震 大屯火山運動 04:102019/08/08 生活新聞 全台有感地震 北市4級暫無災情 05:462019/08/08 社會 颱風沒來地震先來 清晨5：28宜蘭規模6.0大地震撼全台 05:492019/08/08 生活 地牛翻身 總統：國軍警消已因應 國人放心 06:052019/08/08 政治 社會熱門新聞 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 搖得比921還久 民眾清晨被嚇醒 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 小三說「愛死粗粗了」 正宮怒告慘吞2連敗 - 社會 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。