今晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，宜蘭市喜互惠超市內的輕鋼架天花板被震落。（李忠一攝）

位於宜蘭市的喜互惠超市架上物品被震得散落一地。（李忠一攝）

（不斷更新）今（8）日清晨一場突如其來的強震，驚醒不少夢中人，此次地震，震度最強的地點在宜蘭縣武塔、震度達到6級，其次是宜蘭市，震度有5級，所幸搖晃時間並沒有很久，經過宜蘭縣政府消防局出動人車巡察，宜蘭縣並無傳出重大地震災情，但根據台電方面回報，宜蘭縣壯圍鄉縣民大道一段535巷66弄因地震造成停電，影響770戶的用電，經搶修後已恢復正常供電。

今天是父親節，卻讓許多人在睡夢中驚醒，清晨5點28分，突如其來的劇烈搖晃，讓還在床上睡得香甜的民眾驚惶不已，瞬時間手機響起國家級地震警報聲，更讓人聽得心驚膽顫，因為地震搖晃十分劇烈，部分民眾顧不得衣衫不整，急忙衝出家門，深怕地震危害到自身及家人的生命安全。

雖然沒有發生後續餘震，但許多人已經難以重新入眠，手機群組的簡訊聲也陸續響起，親友們各自以簡訊報平安並交換被強震嚇醒的心情。

宜蘭縣政府原本為因應利奇馬颱風二級開設災害應變中心，在地震發生後，立即提升為一級開設，嚴密掌控各地可能發生的地震災情，所幸這場強震時間並沒有太久，經過縣府消防局立即派出人車到各地巡察，初步並沒有因地震造成房屋倒塌等重大災情，不過台電方面表示，地震造成避雷器搖晃倒下造成短路停電，影響戶數約有770戶，經搶修後，已恢復正常供電，此外，這起地震也造成超商內許多擺設在架上的商品紛紛摔落、毀損，可說是這場地震目前已知的「重災戶」。

(中時 )