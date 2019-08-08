***6:40更新***
8日父親節清晨5點28分，宜蘭外海發生規模6.0大地震，驚醒全台民眾，各交通機關也不敢大意，紛紛啟動SOP，確保大眾運輸安全無虞。
台鐵公告，因應6.0地震，宜蘭=南澳間按地震5級強辦理停駛，南澳=鳳林按地震4級辦理，七堵=香山間按地震4級辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備，目前確定宜蘭南澳間停駛，影響10站。
高鐵方面，受到地震影響，將採取降速行駛機制，南港到台中列車將延誤。
桃園捷運公告，因發生規模4以上地震，將依照安全SOP，全線進行列車手動監視車巡作業，確保行車安全，將影響預定5:57分的首班車發車時間。6:25分桃園捷運表示，經全線進行列車手動監視車巡作業後，機捷首班車已於06：20發車，全線正常營運。
台北捷運則是表示，先前的地震已經完成列車巡軌作業，首班車已經於早上6點準時發車。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。