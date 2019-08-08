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8日父親節清晨5點28分，宜蘭外海發生規模6.0大地震，驚醒全台民眾，各交通機關也不敢大意，紛紛啟動SOP，確保大眾運輸安全無虞。

台鐵公告，因應6.0地震，宜蘭=南澳間按地震5級強辦理停駛，南澳=鳳林按地震4級辦理，七堵=香山間按地震4級辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備，目前確定宜蘭南澳間停駛，影響10站。

高鐵方面，受到地震影響，將採取降速行駛機制，南港到台中列車將延誤。

桃園捷運公告，因發生規模4以上地震，將依照安全SOP，全線進行列車手動監視車巡作業，確保行車安全，將影響預定5:57分的首班車發車時間。6:25分桃園捷運表示，經全線進行列車手動監視車巡作業後，機捷首班車已於06：20發車，全線正常營運。

台北捷運則是表示，先前的地震已經完成列車巡軌作業，首班車已經於早上6點準時發車。

(中時電子報)