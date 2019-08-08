今(8)日5:28發生芮氏規模6.0地震，全台幾乎有感。台電表示，各供電系統供電均正常。核二廠及核三廠安全穩定運轉中。

據了解，核一、二廠、龍門廠因地震儀器動作，目前依程序書執行檢查中。其它發、輸、配電系統目前亦正常運作。

核一、二廠、龍門廠因地震儀器動作，目前正依程序書執行檢查中。而其它發、輸、配電系統目前也正常運作。

(中時電子報)