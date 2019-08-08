淡水輕軌未受地震影響正常發車（資料照）

今天清晨5時28分有感地震，驚醒民眾好夢，各地震度最大為宜蘭縣6級，花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣與台中市4級；新北捷運公司表示，淡海輕軌於地震發生前已完成佈車準備，地震發生後，隨即依標準作業程序派出列車進行巡軌檢查確認，同時派出維修人員檢視各車站站體、變電站及各項機電設施設備，均未發現異常等營響營運狀況，可正常營運，已依作業程序完成各項檢查，準時發車。

(中時 )