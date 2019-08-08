淡海輕軌未受影響 6點正常發車 06:452019/08/08 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡水輕軌未受地震影響正常發車（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 淡水輕軌未受地震影響正常發車（資料照） 今天清晨5時28分有感地震，驚醒民眾好夢，各地震度最大為宜蘭縣6級，花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣與台中市4級；新北捷運公司表示，淡海輕軌於地震發生前已完成佈車準備，地震發生後，隨即依標準作業程序派出列車進行巡軌檢查確認，同時派出維修人員檢視各車站站體、變電站及各項機電設施設備，均未發現異常等營響營運狀況，可正常營運，已依作業程序完成各項檢查，準時發車。 (中時 ) #地震 #作業程序 #作業 #新北 #檢查 也許您會感興趣 推薦閱讀 染藍北大心湖 新北逮印刷廠疑凶 04:102019/08/04 地方新聞 柯P走訪新北 侯：來驗收市政做得好不好 11:232019/08/04 政治 2019新北文學獎8／10截止收件 04:102019/08/06 藝文副刊 新北土水青年培訓營 環教紮根高校生 17:152019/08/06 生活 綠色運輸 新北停車場電池交換站公開標租 17:342019/08/06 生活 新北節能媒合會 下單優惠6折起 04:102019/08/07 地方新聞 新北義民爺嘉年華 國際友人也來哈客 04:102019/08/07 地方新聞 新北射空品3箭 拚2023無煤城市 11:372019/08/07 政治 新北警局長陳檡文 貼心祝同仁甜蜜過七夕 16:492019/08/07 社會 中央取消印花稅 侯友宜：對新北財政完全沒助益 17:172019/08/07 政治 生活熱門新聞 05：28地牛狂搖 宜、竹苗、花、北部震度四級 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 颱風沒來地震先來 清晨5：28宜蘭規模6.0大地震撼全台 - 生活 交通大亂！高鐵降速行駛 台鐵宜蘭=南澳停駛 - 生活 利奇馬不排除變強颱！ 氣象局：周四3地區先防豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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