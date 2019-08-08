清晨發生規模6.0強震，北市震度4級，根據北市消防局統計，目前受理案件共5件，其中包括電梯受困3件、屋內受困1件、瓦漏1件，另一度造成萬華區687戶停電，經台電人員搶修後現皆已復電。

消防局呼籲，在大地震過後，大樓住戶最好在電梯檢查沒有問題後，才使用電梯，避免意外發生。

(中時 )