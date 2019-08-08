強震北市5意外 萬華687戶已復電 06:532019/08/08 中時 林郁平 、 蕭承訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 強震北市5意外，萬華687戶已復電（吳家詮攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 清晨發生規模6.0強震，北市震度4級，根據北市消防局統計，目前受理案件共5件，其中包括電梯受困3件、屋內受困1件、瓦漏1件，另一度造成萬華區687戶停電，經台電人員搶修後現皆已復電。 消防局呼籲，在大地震過後，大樓住戶最好在電梯檢查沒有問題後，才使用電梯，避免意外發生。 (中時 ) #北市 #案件 #萬華區 #消防局 #統計 也許您會感興趣 推薦閱讀 男右手深卡製麵機 趴檯上動彈不得 10:282019/08/04 社會 將軍澳大遊行 主辦方統計15萬人參加 17:572019/08/04 兩岸 中市府貼心增雙語彩色指引 節省洽公時間 19:162019/08/04 生活 桃市消防局攜櫻花電梯 辦安全講習 04:102019/08/05 產業特刊 竹南透天厝火警 救出一人 09:362019/08/05 社會 謊報失火 警：可罰3000元到1萬5 10:532019/08/06 社會 一芳六都評價曝光！網點破「這裡墊底」關鍵原因 17:342019/08/06 生活 接力救倒地男 9分鐘KO死神 04:102019/08/07 地方新聞 不擔心畢業即失業 醫藥衛生學門最快找到工作 04:102019/08/08 財經要聞 全台有感地震 北市4級暫無災情 05:462019/08/08 社會 社會熱門新聞 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 搖得比921還久 民眾清晨被嚇醒 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 小三說「愛死粗粗了」 正宮怒告慘吞2連敗 - 社會 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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