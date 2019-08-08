今天(8日)凌晨5:28分，宜蘭外海發生規模6.0大地震，嚇醒全台民眾。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，由於這次地震能量釋放稍有不足，未來一周不排除還有規模6.0以上的地震。

氣象局地震觀測中心主任陳國昌表示，此起地震是蘭陽構造的東西南北向破碎帶所引起。1920年時此地曾發規模8.0地震。

(中時電子報)