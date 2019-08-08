陳國昌：不排除一周內發生6.0以上更大地震 07:022019/08/08 中時電子報 徐秀娥,戴安瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天清晨5時28分左右，宜蘭近海規模6.0地震。（圖擷自中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天(8日)凌晨5:28分，宜蘭外海發生規模6.0大地震，嚇醒全台民眾。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，由於這次地震能量釋放稍有不足，未來一周不排除還有規模6.0以上的地震。 氣象局地震觀測中心主任陳國昌表示，此起地震是蘭陽構造的東西南北向破碎帶所引起。1920年時此地曾發規模8.0地震。 (中時電子報) #地震 #一周 #規模 #大地震 #測報 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰國羽賽》化解對手4個冠軍點 周天成奪本季第2冠 17:432019/08/04 體育 日宮城、福島發生芮氏規模6.3地震 18:412019/08/04 國際 羽球》3周拿2冠 沒教練的周天成怎辦到？ 12:432019/08/06 體育 北投凌晨地震是大屯火山活動 範圍比以前大 12:072019/08/07 生活 北投凌晨地震 氣象局：正常火山活動 13:252019/08/07 生活 周杰倫七夕情人節放閃 昆凌羞喊：好肉麻 15:202019/08/07 娛樂 北投規模3.2地震 大屯火山運動 04:102019/08/08 生活新聞 颱風沒來地震先來 清晨5：28宜蘭規模6.0大地震撼全台 05:492019/08/08 生活 清晨強震嚇人 宜蘭一度770戶停電 06:112019/08/08 社會 超拚！清晨大地震 侯友宜6點進駐市府督軍 06:402019/08/08 生活 生活熱門新聞 05：28地牛狂搖 宜、竹苗、花、北部震度四級 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 颱風沒來地震先來 清晨5：28宜蘭規模6.0大地震撼全台 - 生活 交通大亂！高鐵降速行駛 台鐵宜蘭=南澳停駛 - 生活 利奇馬不排除變強颱！ 氣象局：周四3地區先防豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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