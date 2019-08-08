8日清晨5時28分發生規模6.0地震，多處有小災情包括：
◎新北市中和區一名年約60歲婦人遭倒下衣櫃壓傷，消防到場這名婦女已沒有呼吸心跳，救出後立即送往雙和醫院搶救。
◎新北市：中和一名婦女遭倒榻衣櫃壓傷，當場無生命跡象。林口642戶停電(台電仍在搶修中)。
◎台北市：台北市萬華區分岐線路事故，有687戶停電，台電已派員進行搶修中。長安東、松江路口一棟大樓外牆磁磚震落，無人傷亡。資深媒體人葛樹人位於大安區的住宅，浴室內整片牆面磁磚剝落，幸好亦無人受傷。西門町星聚點KTV大樓，外牆磁磚掉落，所幸亦無人傷亡。
◎台中市：南區高苑路及南平路口，自來水管線破裂及瓦斯管洩漏，造成路面隆起高度約10公分，面積約40平方公尺，相關單位已到場處理、
◎宜蘭縣：壯圍鄉一帶770戶停電(06:23已全數復電)。喜互惠超市架上物品因為地震散落一地。東澳段發生零星落石，一度單線雙向管制通行，經搶救已恢復正常通行。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。