5:28宜蘭外海發生地震，氣象局說明最新狀況

8日清晨5時28分發生規模6.0地震，多處有小災情包括：

◎新北市中和區一名年約60歲婦人遭倒下衣櫃壓傷，消防到場這名婦女已沒有呼吸心跳，救出後立即送往雙和醫院搶救。

◎新北市：中和一名婦女遭倒榻衣櫃壓傷，當場無生命跡象。林口642戶停電(台電仍在搶修中)。

◎台北市：台北市萬華區分岐線路事故，有687戶停電，台電已派員進行搶修中。長安東、松江路口一棟大樓外牆磁磚震落，無人傷亡。資深媒體人葛樹人位於大安區的住宅，浴室內整片牆面磁磚剝落，幸好亦無人受傷。西門町星聚點KTV大樓，外牆磁磚掉落，所幸亦無人傷亡。

◎台中市：南區高苑路及南平路口，自來水管線破裂及瓦斯管洩漏，造成路面隆起高度約10公分，面積約40平方公尺，相關單位已到場處理、

◎宜蘭縣：壯圍鄉一帶770戶停電(06:23已全數復電)。喜互惠超市架上物品因為地震散落一地。東澳段發生零星落石，一度單線雙向管制通行，經搶救已恢復正常通行。

位於宜蘭市的喜互惠超市架上物品被震得散落一地。（李忠一攝）

台北市長安東、松江路口一棟大樓外牆磁磚震落，無人傷亡。（郭吉銓攝）

台北市長安東、松江路口一棟大樓外牆磁磚震落，無人傷亡。（郭吉銓攝）

(中時電子報)