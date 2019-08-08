土耳其和賽普勒斯共和國爭奪東地中海天然資源而緊張升溫。土耳其能源部長唐梅茲昨天宣布，第2艘鑽井船「凶猛號」已開始作業，且很快會派另一艘地質考船前往當地海域。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，唐梅茲（Fatih Donmez）6日與北賽普勒斯土耳其共和國總理塔塔爾（Ersin Tatar）、經濟和能源部長塔丘伊（Hasan Tacoy）登上停泊在賽島東北部外海的「凶猛號」（Yavuz）鑽井船。

他7日表示：「截至今天，我們鑽井深度達1710公尺，我們在這裡會進行2個半到3個月的計畫。」唐梅茲希望在鑽探達目標深度後能夠發現天然氣。

安卡拉自今春以來派遣「征服者號」（Fatih）和「凶猛號」兩艘鑽井船在東地中海探勘油氣資源，藉以主張土耳其和北賽普勒斯土耳其共和國（北賽）對相關海域的資源擁有權利，卻也因此與賽普勒斯共和國（南賽）陷入爭端。

賽普勒斯1960年獨立，原由希臘裔和土耳其裔共治，卻因宗教、文化和語言歧異而時起衝突。1974年希裔在希臘軍政府唆使下試圖發動政變與希臘合併，土耳其以保護土裔為由出兵占領賽島北部1/3土地，並於1983年扶植土裔成立北賽，但國際僅承認希裔控制的南賽。

與南賽無外交關係的土耳其是唯一承認北賽的國家。南賽當局認為土耳其的鑽探作業違反國際法，並且強調對於相關油氣資源的決定屬於南賽主權的範疇。土耳其則不接受南賽政府與周邊國家達成的專屬經濟區協議。

「征服者號」5月起在賽島西部外海作業。歐洲聯盟最高決策機構歐洲理事會（European Council）7月15以土耳其「繼續展開新的非法鑽探活動」為由而加以制裁，決定削減對安卡拉援款並暫停對土耳其的高層接觸，以展現對歐盟成員國賽普勒斯的堅定支持。

不過歐盟此舉絲毫不影響土耳其繼續進行油氣探勘活動的決心。安卡拉當時表示，很快會再派船隻前往當地海域。

兩艘鑽井船之外，土耳其首艘地質考察船「紅鬍子海雷丁上將號」（Barbaros Hayreddin Pasa）自2017年4月就開始在地中海進行探勘，而且很快將派出第2艘地質考察船。

唐梅茲說：「8月也將派出第2艘地質考察船奧魯奇．雷斯號（Oruc Reis）前往地中海，因此我們將以兩艘地質考察船、兩艘鑽井船，繼續在地中海進行研究及鑽井活動。」

奧魯奇．雷斯號自2017年8月起就在黑海和馬爾馬拉海（Marmara）進行考察。

希臘和南賽政府持續反對土耳其在東地中海的活動，並且對船員發出逮捕令，此舉獲歐盟領導人支持，加入譴責安卡拉行動的行列。

唐梅茲則重申土耳其堅定支持北賽權益的立場，強調北賽政府上個月提議形成合作機制共同探勘賽島周邊油氣資源並且利益共享，卻遭南賽政府回絕。

自賽島1974年分裂以來，多次締造和平的努力都前功盡棄，東地中海發現離岸能源後導致情況更形複雜。其中2017年在瑞士舉行的最近一次談判，包括土耳其、希臘、英國等擔保國都參與，卻毫無進展。

土耳其「 自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，南賽總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）與北賽領袖阿欽席（Mustafa Akinci）明天將就如何突破已陷入僵局達兩年的和平談判進行會商。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）6日重申，將繼續保護土裔賽普勒斯人的權益。他當時說：「對於假借鑽探之名行盜竊和破壞之實的活動，我們不可以繼續漠不關心。」

(中央社)