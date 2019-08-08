(08:29)第9號颱風利奇馬已轉為「強烈颱風」，暴風半徑亦稍擴大，目前中心在臺北東南東方海面，向北北西移動。其暴風圈正逐漸接近臺灣東半部海面，對新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮將構成威脅。

中度颱風利奇馬最快在今天12時以後將增強為強烈颱風。氣象局預報員張承傳指出，大概會在早上8時30分發布利奇馬颱風陸上警報，颱風影響範圍落在台中以北，宜花地區，今天晚上風雨開始變強，路徑已大致固定，從昨晚到現在9小時以來都沒太大變化。

據氣象局今天5時發布的中颱「利奇馬」海上颱風警報，目前中心位置在臺北東南東方約550公里海面上，以每小時15公里速度，向北北西，台灣東北部外海前進，七級風暴風半徑220公里，還會再擴大到，近中心最大風速每秒48公尺，氣象局預測，未來將增強到每秒51公尺，達到「強烈颱風」等級，預計在今天12時以後，將利奇馬升格為強颱。

張承傳說，今天(8日)至周六(10日)受第9號颱風以及它的外圍環流影響，今天北部、東北部、東部有陣雨，可能有大雨或豪雨發生，其他地區有陣雨或雷雨；明天西半部、東北部有豪雨以上等級降雨，其他地區有雨；周六中南部有大雨或豪雨，其他地區有雨。

(中時電子報)