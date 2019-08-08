88大地震 知名媒體人大安區住宅有災情 07:432019/08/08 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 88地震，資深媒體人葛樹人住宅浴室發生災情。（葛樹人提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體人葛樹人家浴室磁磚剝落。（葛樹人提供） 88父親節清晨強震，嚇壞北台民眾。資深媒體人葛樹人位於台北市大安區的住宅，浴室內整片牆面磁磚剝落，幸好沒有人受傷。 (中時電子報) #磁磚 #住宅 #媒體人 #大安區 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北市消費強度 中山區最強 18:412019/08/06 財經 七夕打卡新熱點 大安區市民藝廊賞花 00:152019/08/07 生活 《產業》捷運提升消費強度與廣度，台北消費熱區外擴 08:022019/08/07 財經 男大生通宵夜唱 疲勞駕駛頭撞號誌桿死亡 09:182019/08/07 社會 加入台灣民眾黨？鄧家基：市政優先以後再說 12:152019/08/07 政治 富邦金控榮獲「2019台北市節能領導獎」 17:222019/08/07 財經 致力打造綠色金融品牌 富邦榮獲「2019台北市節能特優獎、優等獎」 17:232019/08/07 財經 台北市8日照常上班上課 18:482019/08/07 生活 北市牛肉麵饗味國際大評比 北中南高手齊聚 18:552019/08/07 生活 牛肉麵節不國際 業者虧差很大 04:102019/08/08 地方新聞 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 88強震 中和婦人遭衣櫃壓傷命危送醫 - 社會 88大地震 知名媒體人大安區住宅有災情 - 社會 搖得比921還久 民眾清晨被嚇醒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。