媒體人葛樹人家浴室磁磚剝落。（葛樹人提供）
媒體人葛樹人家浴室磁磚剝落。（葛樹人提供）

88父親節清晨強震，嚇壞北台民眾。資深媒體人葛樹人位於台北市大安區的住宅，浴室內整片牆面磁磚剝落，幸好沒有人受傷。

(中時電子報)

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