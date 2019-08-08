高雄市長韓國瑜以44.805%高支持度，從國民黨內初選脫穎而出，鴻海集團創辦人郭台銘動向卻始終不明，更傳與前立法院長王金平、剛創立「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲結盟。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，這3人雖各擅其場，卻喬來配去怎麼搞都不對！投入選舉需要陸軍，地方人士沒人敢幫，且其中2人北部以外無知名度，韓出線基本盤又歸位，讓他直呼：「他們三兄弟也蠻可憐的！」

胡幼偉在臉書發文，直言：「我有時候想想，覺得他們三兄弟也蠻可憐的！喬來喬去、配來配去，怎麼喬都喬不攏；怎麼配都有問題。有錢的、有經驗的，沒有正當性；可以出來拚的，不但沒錢，根本也沒人。」

胡幼偉指出，這「三兄弟」中的「大哥」（應指王金平）人面最廣，但卻一點用也沒有。選舉需要陸軍，面臨正式獲黨提名的韓國瑜，地方勢力誰敢上台？一旦上台，馬上黨紀伺候，不僅害了自己，還可能賠上自己家族、後代的政治前途；有地方首長、民意代表或黨提名的立委身分者，更不敢輕舉妄動；找無名的小咖搞後援會，又有何用？

不僅如此，胡幼偉進一步表示，「二哥」跟「三弟」更窘，因為「出了台北，誰也不認得了」！地方人脈與陸軍火力，如沒裝GPS的車子。

綜觀以上，胡幼偉強調：「這不是錢的問題。沒有人脈支撐，現在看起來民調數字有多少趴，好像還不錯；等到黨真正動員起來，人際關係的千絲萬縷一繃緊，你的空氣票就乖乖歸隊了一大半，那要怎麼選呢？」

(中時電子報)