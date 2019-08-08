西門町KTV大樓磁磚狂掉 外籍旅客險被砸 07:572019/08/08 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八八地牛翻身，北市西門町星聚點KTV大樓磁磚掉落，國外旅客險被砸。（圖／翻攝自toupeenseen部落客） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今(8日)清晨5時28分發生芮氏規模6.0有感地震，台北最大震度4級，西門町星聚點KTV大樓地震時，外牆磁磚掉落，當時正有一群外籍旅客唱完坐在門口休息，差點被掉落的磁磚砸到，所幸大家紛紛閃避，無人受傷 (中時電子報) #大樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦金控榮獲「2019台北市節能領導獎」 17:222019/08/07 財經 用手機接保單 國壽年省5棟101大樓高的紙 17:232019/08/07 財經 致力打造綠色金融品牌 富邦榮獲「2019台北市節能特優獎、優等獎」 17:232019/08/07 財經 全大陸最貴 北京金融街辦公大樓租金躍居全球第三 21:422019/08/07 兩岸 88大地震 知名媒體人大安區住宅有災情 07:432019/08/08 社會 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 88強震 中和婦人遭衣櫃壓傷命危送醫 - 社會 88大地震 知名媒體人大安區住宅有災情 - 社會 搖得比921還久 民眾清晨被嚇醒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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