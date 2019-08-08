今(8日)清晨5時28分發生芮氏規模6.0有感地震，台北最大震度4級，西門町星聚點KTV大樓地震時，外牆磁磚掉落，當時正有一群外籍旅客唱完坐在門口休息，差點被掉落的磁磚砸到，所幸大家紛紛閃避，無人受傷

(中時電子報)