破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 08:532019/08/08 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央氣象局發布地震報告，8日上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地 震，震央在台灣東部海域深22公里，全台有感。地震測報中心主任陳國昌（見圖）表示，此次地震主因為南 宜蘭破碎帶引起，過去這個地區就經常發生規模超過6的地震，若此次為前震，不排除後續還有超過規模6.0 地震，地震測報中心會在一周內密切監測。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布地震報告，8日上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地 震，震央在台灣東部海域深22公里，全台有感。地震測報中心主任陳國昌（見圖）表示，此次地震主因為南 宜蘭破碎帶引起，過去這個地區就經常發生規模超過6的地震，若此次為前震，不排除後續還有超過規模6.0 地震，地震測報中心會在一周內密切監測。（劉宗龍攝） 中央氣象局發布地震報告，8日上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地 震，震央在台灣東部海域深22公里，全台有感。地震測報中心主任陳國昌（見圖）表示，此次地震主因為南 宜蘭破碎帶引起，過去這個地區就經常發生規模超過6的地震，若此次為前震，不排除後續還有超過規模6.0 地震，地震測報中心會在一周內密切監測。（劉宗龍攝） 中央氣象局發布地震報告，8日上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地震，震央在台灣東部海域深22公里，全台有感。地震測報中心主任陳國昌表示，此次地震主因為南宜蘭破碎帶引起，過去這個地區就經常發生規模超過6的地震，若此次為前震，不排除後續還有超過規模6.0地震，地震測報中心會在一周內密切監測。 (中時 ) #地震 #規模 #測報 #有感 #地震測報中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰銀台灣Pay回饋有感 首創消費立即折抵柴寶幣 15:132019/08/05 財經 有感回饋 彰銀台灣Pay消費立即折抵柴寶幣 11:422019/08/06 財經 北投凌晨地震 氣象局：正常火山活動 13:252019/08/07 生活 北投規模3.2地震 大屯火山運動 04:102019/08/08 生活新聞 全台有感地震 北市4級暫無災情 05:462019/08/08 社會 清晨強震嚇人 宜蘭一度770戶停電 06:112019/08/08 社會 6.0強震！楊月娥全家嚇醒、老母親落淚抱她哭 06:152019/08/08 娛樂 伊能靜一張圖曝光家中震後慘況 抱3歲女拚命往外衝 06:452019/08/08 娛樂 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 07:022019/08/08 生活 宜蘭6.0強震 台積電未傳災情 08:212019/08/08 財經 生活熱門新聞 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 利奇馬升級強颱 北北基等5縣巿列首波警戒 - 生活 颱風假來了！這三縣市風力達停課標準 - 生活 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 - 生活 強震來襲後 07：02又有規模4.6地震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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