中央氣象局發布地震報告，8日上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地 震，震央在台灣東部海域深22公里，全台有感。地震測報中心主任陳國昌（見圖）表示，此次地震主因為南 宜蘭破碎帶引起，過去這個地區就經常發生規模超過6的地震，若此次為前震，不排除後續還有超過規模6.0 地震，地震測報中心會在一周內密切監測。（劉宗龍攝）

中央氣象局發布地震報告，8日上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地 震，震央在台灣東部海域深22公里，全台有感。地震測報中心主任陳國昌（見圖）表示，此次地震主因為南 宜蘭破碎帶引起，過去這個地區就經常發生規模超過6的地震，若此次為前震，不排除後續還有超過規模6.0 地震，地震測報中心會在一周內密切監測。（劉宗龍攝）

中央氣象局發布地震報告，8日上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地震，震央在台灣東部海域深22公里，全台有感。地震測報中心主任陳國昌表示，此次地震主因為南宜蘭破碎帶引起，過去這個地區就經常發生規模超過6的地震，若此次為前震，不排除後續還有超過規模6.0地震，地震測報中心會在一周內密切監測。

(中時 )