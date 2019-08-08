◎中國時報

●繼陸客自由行喊卡後，大陸國家電影局7日又宣布暫停大陸的影片及人員參加今年台灣金馬獎，一連串的限縮措施，讓兩岸民間文化交流氣氛詭譎。據了解，近日有不少兩岸民間文化交流，紛紛無預警取消，無論是書畫展，還是花博園藝考察，且多為陸方取消赴台，兩岸各類民間交流，從點到面，正遭遇寒冬。

●利奇馬颱風逐漸逼近，氣象局昨日對台灣北部、東部、東南部海域發布海上警報，氣象局簡任技正謝明昌表示，強度至少可達中颱上限，有可能變成強颱。預估今日白天發布陸上警報。今日下午與明日全天是颱風影響最明顯的時候，今日北部、宜蘭的雨勢是大雨、豪雨等級，明日因颱風最接近，整個西半部（含北部）都會提升到豪雨以上等級，要做好防颱準備。

●為阻斷郭台銘、王金平與柯文哲結盟，國民黨「多管齊下」連繫郭與王，能把郭與王抬回國民黨。操盤人士說，整合過程是「無聲勝有聲」、「保持樂觀」，不怕柯參選總統，只擔心郭台銘挺柯。

●鴻海創辦人郭台銘動向不明，韓粉擔憂影響韓國瑜2020總統選情，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書說，沒有關雲長，還有趙子龍！韓國瑜會有準備的！

◎旺報

●繼陸客自由行喊卡後，大陸國家電影局7日又宣布暫停大陸的影片及人員參加今年的台灣金馬獎，一連串的限縮措施，讓兩岸民間文化交流氣氛詭譎。據了解，近日有不少兩岸民間文化交流，紛紛無預警取消，無論是書畫展，還是花博園藝的考察，且多為陸方取消赴台，兩岸的各類民間交流，從點到面，正遭遇寒冬。

●民進黨上任後，兩岸關係急轉直下，民共政治僵局難解之際，原本兩岸民間交流、文化交流可以說是兩岸關係少數的緩衝安全閥，如今從陸客自由行喊卡、團客名額遭減，乃至抵制金馬獎等一系列事件來看，這僅存的安全閥恐怕已是朝不保夕，未來兩岸關係只會更加雪上加霜，「危如累卵」。

●據《中國電影報》7日在微博和微信公眾號發布的消息，中國國家電影局公布，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。這是繼陸委會嚴審大陸團赴台、蔡政府制定「國安五法」、大陸文化旅遊部暫停陸客赴台自由行之後，兩岸民間交流因仇中再度蒙上陰影。

●中國國家電影局7日宣布，暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展，究竟原因為何？大陸國台辦副主任龍明彪直言，和台灣的政治生態有關。

◎工商時報

●亞洲央行降息風越吹越強，泰國、紐西蘭與印度三國央行，不約而同在周三（7日）宣布調降利率。美國總統川普隨後於美股盤前，在推特藉機再向聯準會（Fed）施壓，導致美股開盤後賣壓湧現，道瓊指數更一度大跌逾500點。

●財政部7日公布進出口統計，受貿易戰及國際原物料價格走緩影響，7月出口值為282億美元，較去年同期減少0.5％，再度由紅翻黑，但整體出口值仍為歷年7月次高水準。其中資通訊產品受惠轉單效應，創歷年單月新高，表現相當亮眼。

●台塑集團海外首樁鐵礦砂開採投資案正式開跑！台塑四寶7日公告增資台塑資源3.25億美元（約台幣103億元），支援台塑資源與澳洲第三大鐵礦商、FMG集團合作的西澳鐵礦砂開採計畫，年產能2千萬噸，預估開採年限至少達40年。

●受惠於避險買盤持續湧進與美元走貶的雙重利多推升下，國際金價周三盤中一舉升破1,500美元大關，創逾6年新高，投資專家預估，短線高點上看1,540美元。

(中時電子報)