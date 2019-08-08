2020總統大選將至，國民黨將派出高雄市長韓國瑜參選，民進黨則由總統蔡英文爭取競選連任。台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，2019年1月有大約33.7%是中性選民，但過去半年卻流失將近一半。他認為總統大選只剩下五個月，藍綠大軍高度集結，中性選民已經消失，「這是前所未有的現象」。

游盈隆在「台灣民意第122集：台灣人最新的政黨傾向」中分析指出，民進黨2016年7月政黨支持為30.4%，現在剩27%。他說民進黨作為執政黨，自始至尾最高的政黨支持是30%，最少的時候是23%，大概都在2成3到3成中，不曾超過這裡。

國民黨從2016年7月當時16%，相當悽慘，2016年總統選戰讓國民黨倒下，維持相當長的時間都是20%以下。但從去年地方選舉開始慢慢站起來，去年9月政黨支持23.1%，民進黨24.7%，相差不多，但在11月地方大選時，游認為應該超過民進黨相當多。2019年1月，國民黨政黨支持30.3%，接著現在35.2%，國民黨現在所得到的政黨支持，是從2016年5月以來最高的時候。游說這正好是2020總統大選前，不到半年的時間，這是一個非常重要的訊息。

游盈隆也提及中性選民的消失、萎縮。他說若根據政黨支持的測量，中間選民最高曾經到41%，也就是2017年的12月，當時最大黨是中性選民，當時的民進黨才23%，國民黨才21%，是組黨最好的時間。不過整個形勢改變，2019年1月，還有大約33.7%是中性選民，但過去半年中，流失將近一半。他認為這情勢會對整個總統大選、對政黨競爭來說，都充滿重要政治意義。

2020台灣總統大選，只剩下五個月，游盈隆說藍綠大軍已經高度集結，中性選民消失，這是前所未有的現象。此外，蔡英文總統出訪，回來後爆發大量香菸走私的醜聞，一發不可收拾。他說原本七月藍綠大軍旗鼓相當的局面，看起來恐怕會一去不回，當然是重傷。

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(中時電子報)