88強震 中和婦人遭衣櫃壓傷命危送醫 08:262019/08/08 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 88地震，新北中和1民眾遭壓傷命危 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（8日）凌晨5時28分，宜蘭縣政府南偏東方36.5公里發生芮氏規模6.0大地震，嚇醒全台不少民眾。強震疑似造成新北市中和區一名年約60歲婦人遭倒下衣櫃壓傷，婦人送醫時已無生命跡象，仍在雙和醫院搶救中。 依據中央災害應變中心資料，地震深度22.5公里，最大震度6級宜蘭縣、5級宜蘭市、4級花蓮縣、新北市、台北市、新竹縣、台中市地區、3 級南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市級、彰化縣 、雲林縣。 (中時 ) #新北 #宜蘭縣 #婦人 #公里 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 染藍北大心湖 新北逮印刷廠疑凶 04:102019/08/04 地方新聞 柯P走訪新北 侯：來驗收市政做得好不好 11:232019/08/04 政治 柯文哲到新北迺夜市 吃魚沒被卡 21:192019/08/04 政治 截肢警陳昭宏 參選新北一選區立委 04:102019/08/05 地方新聞 柯訪新北 侯友宜虧：記得交心得報告 11:182019/08/05 政治 新北捷運都更計畫通過審議 21站開發即將啟動 17:302019/08/05 生活 性平雙城論壇登場 台中與新北交流 20:062019/08/05 生活 2019新北文學獎8／10截止收件 04:102019/08/06 藝文副刊 新北土水青年培訓營 環教紮根高校生 17:152019/08/06 生活 綠色運輸 新北停車場電池交換站公開標租 17:342019/08/06 生活 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 88強震 中和婦人遭衣櫃壓傷命危送醫 - 社會 88大地震 知名媒體人大安區住宅有災情 - 社會 搖得比921還久 民眾清晨被嚇醒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。