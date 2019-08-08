今（8日）凌晨5時28分，宜蘭縣政府南偏東方36.5公里發生芮氏規模6.0大地震，嚇醒全台不少民眾。強震疑似造成新北市中和區一名年約60歲婦人遭倒下衣櫃壓傷，婦人送醫時已無生命跡象，仍在雙和醫院搶救中。

依據中央災害應變中心資料，地震深度22.5公里，最大震度6級宜蘭縣、5級宜蘭市、4級花蓮縣、新北市、台北市、新竹縣、台中市地區、3 級南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市級、彰化縣 、雲林縣。

(中時 )