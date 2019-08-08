8日清晨宜蘭地牛翻身，電力及水利設施初判都不受影響。台電表示，各供電系統供電均正常，核二廠及核三廠安全穩定運轉中。不過核一、二廠、龍門廠因地震儀器動作，目前依程序書執行檢查中。其它發、輸、配電系統目前亦正常運作。

台電指出，因地震造成5128戶停電，其中台北市萬華區687戶，松山區732戶；新北市林口區642戶；宜蘭市壯圍鄉3067戶，已復電3754戶。僅剩松山區732戶停電中，台電派員搶修中。

另外地震發生後水利署立即啟動地震查報作業，針對水庫堰壩設施、河海堤護岸及自來水設施進行查報，經檢視後，初步查看無異常狀況，後續將加強巡視、持續監控。

水利署指出，有關水庫壩堰設施，震度4級的有大埔、新山、震度3級包含石岡壩、湖山、溪畔、桂山、粗坑、阿玉、羅好、震度2級鯉魚潭、集集、桶頭等以上水庫堰壩，經管理單位初步檢視無異狀；另外有關河海堤及護岸設施：蘭陽溪、宜蘭河及和平溪等堤防設施，該區域水位未達警戒水位，經志工及和平溪疏浚廠商就近協助瞭解，初步回報均尚無發現異常，同時立即啟動不定期檢查；在自來水設施方面，經陸續回報供水正常。

(工商 )