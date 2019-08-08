今天清晨5時28分左右，東北地區發生有感地震，規模高達6.0，震央在東北部海域，深度22.5公里，屬淺層地震，因此東北部及北部搖晃20秒相當劇烈，民眾都在睡夢中驚醒，國家警報也響起。

其中最大震度在宜蘭6級，花蓮、台北、新北、桃園、新竹、台中均測到震度4級， 震度 3級地區包括南投、苗栗、彰化、雲林，震度2級包括嘉義、台南，其他地區多一級有感，震度國家級警報大響。詳細資訊請等稍後中央氣象局的地震報告。今年最大芮氏規模是4/18日測到6.1，88父親節是今年規模第二大的地震。

總統蔡英文不到6時，就在臉書呼籲民眾保持冷靜，表示目前政府已持續了解各地情形，中央災害應變中心與各縣市皆保持聯繫查詢，通訊正常。國軍警消等單位都已在崗位上確認資訊並預為因應，請國人放心。行政院蘇貞昌也在6點10分發布，將前往中央災害應變中心，瞭解地震及颱風整備情形。

台電表示，北部唯一運作的核二廠機組及各供電機組也維持正常，北市部分大樓外牆磁磚掉落。

(工商 )