孫大千大酸蘇貞昌「九大不敢說政績」。（圖／翻攝自孫大千臉書）

行政院長蘇貞昌上任兩百日，日前發出政績宣傳影片，希望博取人民認同，但前國民黨立委孫大千打臉說這根本是「硬湊政績」，並在臉書發文貼出蘇所不敢講出來的「九大政績」，嗆蘇內閣盡心粉飾形象，是典型選舉內閣。

孫大千大酸蘇內閣「廣設東廠組織」、「鷹犬打手橫行」、「年輕世代低薪」、「人民用肺發電」、「勞工朋友過勞」、「沒收公投權利」、「外交一塌糊塗」、「踐踏大學自主」、「兩岸烽煙四起」等九大「不敢說的政績」，嗆蘇貞昌上任後的所作所為不見長遠政策的研擬，但在粉飾形象上卻相當用心。

孫大千認為，政績不是用硬湊的，老車汰換減稅更新、有感減稅嘉惠國民、托育新政爸媽放心、新婚小資補貼租金這些老調重彈的政策根本就不分藍綠執政，是長期以來就在推動的政策。若花200天的時間，傾了全國各單位的資源，最後就交出這九項政績作為成績單，這樣的執政團隊會不會太兩光？

(中時電子報)