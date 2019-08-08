新北市議員唐慧琳上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

日前傳出一份公文，指出高雄市政府要求公務人員「畫押」，禁止參與高雄市長韓國瑜罷免連署，引發軒然大波。市長韓國瑜、高市新聞局長王淺秋雖已澄清，仍遭民進黨圍攻。新北市議員唐慧琳直言，行政院副院長陳其邁競選高雄市長時，身為總統府秘書長的陳菊「常駐」高雄，受質疑竟嗆「府秘書長不是公務人員行政中立法的約束對象」；如今綠議員對韓的圍攻，根本是將自家人打腫。

面對「逼畫押」爭議，韓國瑜說明，只是要求公務員執行公權力須行政中立，下班或假日選擇回歸自己的政治態度，完全沒問題。王淺秋也說明，這項會議紀錄只是宣導，只是簽到，不是讓與會人員「畫押」，公務員要求就是上班不能從事政治行為，希望大家行政中立，上班時不得利用職務之便，下班時的政治行為則予以尊重。

民進黨籍諸位高雄市議員不甩澄清，對韓國瑜群起圍攻。高閔琳嗆「若要人不罷，除非己莫為」，林智鴻嗆「韓市長的鬼祟，企圖製造韓式恐怖」，黃文益嗆「最不行政中立就是韓國瑜」，劉世芳嗆「請市長快醒醒，不要霸道又違法」；就連前總統陳水扁之子陳致中，和基進黨主委李欣翰也加入嗆韓行列。

唐慧琳在政論節目《新聞深喉嚨》表示，要求公務員在上班時間，堅守行政中立、不要搞政治活動，有何不對？陳其邁選高雄市長時，身為總統府秘書長的陳菊幾乎「常駐」高雄，面對外界質疑，竟以「府秘書長不是公務人員行政中立法的約束對象」回擊。

唐慧琳痛批，民進黨連這種理由都說得出來，簡直令人嘆為觀止，根本是話他們高興怎麼講就怎麼講！韓國瑜身為高雄市長，難道要眼睜睜看著自己市府的公務人員，上班時間不上班、不好好服務人民，在那搞政治活動嗎？可見，民進黨根本是將「行政不中立」，當成打擊異己的武器，自己愛怎麼行政不中立都行，難怪九合一大選因「東廠」事件而慘敗。

2019.08.07新聞深喉嚨 綠白假互罵真合作？ 空戰叫陣拉抬聲勢「邊緣韓國瑜」！

(中時電子報)