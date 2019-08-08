今年總冠軍賽第5戰阿基里斯腱斷裂的明星前鋒杜蘭特，8日接受《Yahoo Sports》記者海恩斯專訪，首次暢談自己受傷後的心情，提到受傷當時，暴龍球迷響起歡呼與掌聲，讓他不禁嗆聲，「這可能是暴龍球迷最後1次出現在總冠軍賽！」

「是的，我到現在還會回想那一晚，這絕對成為我職業生涯非常重要的一部分，因為這在籃球最高舞台，因為這種傷病，」杜蘭特說，「但我現在簡單看成，我去打一場球賽，然後不小心受傷了，現在我該做的就是等待到回歸那天。」

對於外界批評勇士逼迫杜蘭特提前復出，似乎預估錯誤他的傷勢狀態，杜蘭特一臉疑問回答，「勇士當然沒有這樣做，你怎麼能怪他們？當總冠軍賽開打，我就是預估第5場回歸，糟糕的是傷痛發生了，但這就是籃球，沒人需要負責。」

「不管當時是哪個系列戰，我就是計畫出戰第5場，我們當時1比3落後，這就是我要上場的原因，」杜蘭特說，「我只是想在總冠軍賽上場，只想投籃而已，特別是我可以上場的話，當時我每天都在訓練，我感覺自己逐漸恢復當中。」

杜蘭特最後強調加盟勇士，是他改變人生的經歷，「我在奧克拉荷馬成為一個年輕的成年人，但在勇士邁入30歲，與不同成長背景的球員一起到達這種比賽層次，是種啟發性經驗，這讓我在身體上、精神上與比賽能力上都有提升。」

(中時電子報)