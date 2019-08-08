高雄立委第4選區大寮、林園、仁武、鳥松綠大於藍，民進黨籍立委林岱樺深耕多年，基層實力雄厚，雖因動保法修法協商、反對同婚惹議，但獲國民黨提名的對手徐慶煌同樣面臨同黨議員各有盤算的危機，林岱樺的現任優勢還是相當顯著。

包含第7屆補選在內，林岱樺迄今已任5屆立委，尤其2016年獲得75.5％得票率、全國第2高，不過，隨後她爭取民進黨市長初選期間，接連發生「放生立委」、關說中油人事案等爭議，並因宗教信仰因素，在同婚議題上與黨內支持者意見不同，形成這次競選隱憂。

而國民黨方面，高層說服原本想在屏東第一選區參選立委的徐慶煌回到高雄家鄉、挑戰林岱樺；徐慶煌的父親徐志明曾任民進黨籍立法委員，妹妹徐佳瑩則是一下子依附菊系、一下子以無黨籍參選議員，一家人政黨色彩多樣，在地方評價兩極。

地方人士研判，第4選區中人口最多的大寮區過去一向綠大藍小，但去年因韓流加持，國民黨意外搶占3席議員，民進黨則只有1席，藍營議員深知下次選舉絕對會更辛苦，更不可能投入資源讓未來潛在的競爭者有壯大機會，恐怕很難全力為徐慶煌助選。

另外，據傳前林園鄉長黃兆呈、去年剃光頭力挺韓國瑜的業務員周凱崙，均有意以無黨籍身分參選第4選區立委，將對選情造成多大影響，還有待觀察。

(中時 )