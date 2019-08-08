北市南港區瓦斯外洩 消防緊急撒水 08:442019/08/08 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市南港區瓦斯外洩，消防灑水防範。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港區瓦斯外洩。（民眾提供） 清晨地牛翻身！今天上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地震，全台各地陸續傳來災情，台北市南港區瓦斯外洩，消防局緊急撒水防範。 (中時電子報) #撒水 #南港區 #瓦斯 #全台 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港三罷對峙升高 港警單日逮捕148人 21:052019/08/06 兩岸 科技防災 偵測全台34危區 04:102019/08/07 地方新聞 第2季獲利佳 全台上半年每股盈餘0.9元 09:372019/08/07 財經 北投凌晨地震 氣象局：正常火山活動 13:252019/08/07 生活 刺激買氣 法國紅底鞋同名美妝9月登台 21:012019/08/07 財經 北投規模3.2地震 大屯火山運動 04:102019/08/08 生活新聞 清晨強震嚇人 宜蘭一度770戶停電 06:112019/08/08 社會 6.0強震！楊月娥全家嚇醒、老母親落淚抱她哭 06:152019/08/08 娛樂 伊能靜一張圖曝光家中震後慘況 抱3歲女拚命往外衝 06:452019/08/08 娛樂 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 07:022019/08/08 生活 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 他車震辣媳婦 兒數月後爽喊：我老婆懷孕了 - 社會 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 88大地震 知名媒體人大安區住宅有災情 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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