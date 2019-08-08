北市南港區瓦斯外洩。（民眾提供）
北市南港區瓦斯外洩。（民眾提供）

清晨地牛翻身！今天上午5時28分，發生芮氏規模6.0有感地震，全台各地陸續傳來災情，台北市南港區瓦斯外洩，消防局緊急撒水防範。

(中時電子報)

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