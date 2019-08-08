美方正式落實對華為禁令！美國政府7日頒布臨時規定，依循國防授權法，禁止聯邦機構及其承包商採購5家大陸企業電訊設備，除了大陸電信巨擘華為之外，如中興、海康威視、大華科技及海能達等陸企也遭禁令點名。這項臨時規定自13日起正式生效。

根據路透社與美媒CNBC報導，這項公告主要是禁止各聯邦機構採購或取得、延長或續簽契約，以採購或取得使用涵蓋電信設備或服務的任何設備、系統與服務。根據去年剛從美國國會通過的國防授權法（NDAA），其中以國家安全疑慮為由，禁止美國聯邦政府經費採購特定通訊業者產品。

美國行政管理和預算局發言人表示：「行政部門一向承諾捍衛我們國家避免受境外敵對勢力影響，將完全落實國會對包括華為在內等大陸電信與監視器業者的禁令。」此外，這項臨時禁令公布後，行政部門將在60日內接受各界評論，才會敲定最終版本，而更廣泛的禁令將於明年8月生效，屆時將限制美國所有政府部門與公司對這五家陸企採購相關設備。

對此，海康威視發言人說，公司一向遵守所在營運國家的法律與規範，努力確保產品符合美國政府對安全的要求。華為、中興以及海能達未能及時回覆置評請求；大華科技則未能聯繫到。

身為全球電信巨擘的華為，一向遭華府指控為與北京關係緊密，且有間諜行為風險。但華為一再否認公司受政府或情報部門的控制，並已於3月就國防授權法中諸多部分控告美國政府。華為美國分公司資安長柏迪（Andy Purdy）在接受CNBC專訪時曾表示，華為可能是世界上被審查與評估最多的公司之一，並對目前已禁止華為設備的美國及澳洲表示「要禁就禁，但請自求多福，因為你們自己網路也不夠安全」。

(中時電子報)