川普政府7日發佈一項過渡規定（interim rule），禁止聯邦機構直接購買來自包括華為、中興、海能達通信、海康威視和大華科技在內的五家中國企業的通訊、視頻監控設備或服務。

據美國之音報導，美國國防部、總務管理局（General Service Administration, GSA）和美國國家航空航天局周三發佈了這項過渡規定，調整《聯邦採購條例》（Federal Acquisition Regulation）以實施2019財年《國防授權法案》中有關某些通訊和視頻監控服務或設備的禁令。

過渡規定中所指的是2019年《國防授權法案》中第889章第一條第一款的第一部分。這部分禁止行政機構負責人採購、獲取、延長或更新合同以購得、獲取任何將「隱蔽的」（covered）通訊設備或服務作為重要或關鍵應用的那些設備、系統或服務。

2019財年的《國防授權法案》於去年在國會獲得通過並由特朗普總統簽署成為法律。這項法案出於對國家安全的擔憂，對使用聯邦資金購買華為等企業的通訊設備與服務以及視頻監控設備實施了廣泛的限制。

華為今年3月於德州聯邦地區法院提起法律訴訟，對《國防授權法案》中的相關條款發起挑戰。華為方面認為有關規定是違背美國憲法的「剝奪公權法案」，或是一種通過立法行動認定個人或實體有罪的舉動。美國方面則認為其擁有充足的國家安全方面的理由來制訂這一法律。

華為發言人斯金納發表聲明稱，今天的消息「並不令人感到意外」。他說華為持續在聯邦法院對這項禁令是否符合美國憲法發起挑戰。聲明中說，《國防授權法案》中的法律和其正在實施的條款無助於確保美國通訊網絡和系統得到保護，反而會造成基於來源國而設置的貿易壁壘，並在「沒有任何證據證明存在違法行為的情況下使用懲罰性的舉措」。華為的這份聲明稱，全美各地鄉村地區的民眾將成為遭受負面衝擊最嚴重的群體，理由是他們使用的數據連結網路依賴華為的支持。

此次發佈的這項過渡規定將於8月13日生效。其中涉及的中國企業除了華為外，還包括中興、海能達通信、海康威視和大華科技。按照規定，行政機構的負責人和國家情報總監將有權給予豁免。然而一項更為廣泛的、針對聯邦機構與任何使用華為等公司設備的企業簽署合同的禁令將於2020年8月生效。

白宮管理和預算辦公室發言人伍德（Jacob Wood）在一份聲明中說：「本屆政府對保衛我們的國家免受外國對手們的影響有著強有力的承諾，並且將在實施針對包括華為設備在內的中國通訊和視頻監控設備禁令的問題上完全遵照國會的指示。」

白宮管理和預算辦公室今年6月曾要求國會給予其更多時間，逐步落實這一禁令。但據路透報道，這一請求很快被共和黨在國家安全問題上的鷹派人士駁回。

(中時 )