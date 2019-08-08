形象清新的鄭朝方被認為是民進黨徵召參選立委目標人選，但協調未仍有進度。（羅浚濱攝）

2020總統大選，新竹縣立委席次由1席增為2席，2個選區預料都會出現「三腳督」的戰局。第2選區國民黨提名有法律專業的縣議員林思銘，國會政黨聯盟有縣議員邱靖雅表態參選，民進黨則還未確定徵召人選。

新竹縣下屆立委選舉，摒除溪北竹北5鄉鎮市和溪南竹東8鄉鎮的傳統區域畫分，把竹北市一分為二，第2選區包含竹北市東區19個里、竹東、北埔、峨眉、寶山、橫山及五峰，對有意競逐立委者都是很大挑戰。

連任五屆的國民黨籍縣議員林思銘，本身是執業律師，在國民黨立委黨內初選時，以「立法讓專業的來」做為競選SLOGAN，專業形象獲得選民認同，擊敗同黨4名競爭者獲得提名，積極展開佈署備戰。

2016年總統和立委選舉時，退出國民黨成立民國黨並擔任主席的徐欣瑩，做親民黨主席宋楚瑜的搭檔選副總統，民國黨由縣議員邱靖雅選竹縣立委，邱獲6萬多票落敗。

徐欣瑩去年底競選縣長失利後宣布辭去民國黨黨主席，民國黨今年初經過整合併為國會政黨聯盟，妙天很早就在各重要路口豎立看板，並未正式公布立委人選，但邱靖雅透過個人臉書和媒體，表態將代表國會政黨聯盟參選2選區立委。

新竹縣政治版圖一向藍大於綠，不論是縣長還是立委，都被民進黨中央視為艱困選區， 這次徵召立委人選一直搞不定，地方綠營入士普遍認為，去年代表民進黨參選縣長的鄭朝方，形象清新，應徵召鄭選2選區立委。

民進黨主席卓榮泰等人7日徵詢鄭朝方參選立委的意願，據指出「協商沒有任何進度」，中執會因此未能公布新竹縣立委徵召人選。竹縣綠營人士對徵召立委人選問題私下都議論紛紛，但也只能靜觀其變。

(中時 )