CTWANT 社會傳真》重回現場 八八風災十年血淚－被遺忘的甲仙與那瑪夏

轉到屏東縣的災後現場。八八風災發生時，家住霧台鄉佳暮村的徐仁輝、徐仁明兄弟正在服役，「當時因為外婆過世，我們請假回到部落守喪，聽說爆發土石崩落，有居民受困，我們就立刻和同村的賴孟傳趕過去，一路攀爬、垂降、涉水，步行七小時才抵達。」

投入救災後，徐仁輝等三人和部落友人柯信雄，徒手鋸樹挖土，開闢出可供雙螺旋直升機起降的停機坪，協助部落裡的老弱婦孺疏散到安全的地方，一共救出一百三十五人，此四人後來被封為「佳暮村四英雄」。

徐仁輝帶著本刊記者來到新、舊佳暮部落，一路上只要看到路上有小石塊或是樹枝，他便隨手撿起，「風災之後，我一直想多替部落做一些事，因此選在已故父親生日當天從特種部隊退伍。」

退伍後，徐仁輝當選佳暮村村長，如今每天在舊佳暮、新佳暮部落及長治鄉永久屋之間奔走，「希望自己的努力，能讓佳暮村還有魯凱族更興盛，給自己一個交代，也告慰亡父在天之靈。」

「當年賴孟傳一回到部落，還跑到山上把他養的四十幾隻水鹿放生，大概價值三百多萬元。」徐仁輝笑說，賴孟傳放生的水鹿，如今已變成野生族群，未來或許可以訓練部落的年輕一代，怎麼成為一個好獵人，「依據我們魯凱族的傳統，一個合格、能戴頭飾的獵人，不在於他能打到多少獵物，而是能分享多少東西。」

現在賴孟傳除了是高山嚮導，專門帶領學術考察團隊到遊客或登山客都到不了的地方，還進口了歐洲的肉羊，做起放牧人。「賴孟傳近年來至少抓回兩、三隻台灣黑熊幼仔，交給動保團體，他從來沒有從中獲利，也沒有藉此博取名聲，是真正的魯凱獵人！」徐仁輝大讚。

要讓佳暮村回復以往，教育與產業升級是另一個重要課題。柯信雄目前是霧台鄉鄉代表，致力農業升級的他，把災後荒廢的學校改造成「魯凱作物學院」，聘請老師教導族人將紅藜、地瓜、芋頭、南瓜等作物，升級成紅藜麵、紅藜鳳梨酥、地瓜酥、芋頭、南瓜酥，除了已經開始接受訂購，不久還要以自己的品牌正式量產。（記者／馮緯瀚、甯其遠）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)