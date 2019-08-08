美國國務院7日提高了前往香港旅行的警告級別，稱當前局勢可能會威脅到美國公民的安全。美國之音引述美國國務院公告，鑒於香港「社會不穩」（Civil Unrest），將赴港旅行警告級別更新為第二級，即「提高警覺措施」（Exercise Increased Caution）。最危險的第四級為「不要旅行」（Do not Travel）。

美國國務院表示，香港的一些政治示威遊行中發生了暴力衝突，並蔓延到警察不允許示威的區域。「大多數是和平的，但有一些變成對抗或發生暴力衝突。抗議和對抗已經蔓延到警察不允許遊行或集會的社區。這些在少有或幾乎沒有通知下發生的遊行可能會持續下去。」

近2個月來，香港持續發生大規模的抗議示威遊行。中國國務院港澳辦發言人楊光和徐露穎週二舉行吹風會，對香港抗議者發出嚴厲警告，呼籲抗議者不要低估中央政府的力量，這顯示出北京方面對香港抗議者的耐心正在減弱。

由於香港局勢的不穩定，韓國、愛爾蘭、日本、英國、新加坡、俄羅斯等國已經相繼對本國國民發佈了赴港旅行警告。

(中時 )