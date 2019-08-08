CTWANT 社會傳真》重回現場 八八風災十年血淚－被遺忘的甲仙與那瑪夏

除了「佳暮村四英雄」，時任高雄縣甲仙鄉（現為高雄市甲仙區）鄉長劉建芳（已故），也是一位英雄，然而後來卻蒙受不白之冤，遭到監察院彈劾。老鄉長心洃意冷，不久後被診出罹患癌症卻不願積極治療而離世。

八八風災無情摧毀甲仙鄉小林村，當年劉建芳因救災有功獲得內政部表揚，不料兩年後，卻遭監察院以「公務員有廢弛職務、失職之虞」通過彈劾，撤職、停權一年，高雄地檢署也立案調查職務疏怠部分，最終以小林村災難是人力無法抗拒的天災，劉建芳獲不起訴處分。

劉建芳的兒子劉士賢，現在經營父親所留下的「小奇芋冰城」，一提起父親，他眼睛立刻泛起淚光，「他（劉建芳）從小的志向就是做家鄉的鄉長，當年他的同學們做到銀行總經理、政府高官，他還是堅持留在甲仙做基層的工作。」

雖然劉建芳最終獲判無罪，不過，卻遲遲未接獲復職通知，也等不到一句道歉，他因此心灰意冷。有人不知前因後果，還形容劉建芳是「甲仙鄉的一具活屍」。或許是心理影響生理，劉建芳後來被檢查出罹患肺腺癌，他卻不願意積極接受治療，還找來三個兒子交代遺產，更囑咐家族「不可以再介入任何公眾事務」，當時劉士賢只是擔任女兒學校的家長會副會長，都被臭罵一頓。

甲仙在災後可說一蹶不振，人口在榮景時有一萬一千多人，上個月統計只下五千九百多人。劉士賢與弟弟經營的食品店二年前營業額回復到災前水準，為了幫助地方就業，又把原本機器可以做的工作改為手工。他說，雖然看起來成本增加很多，但產器的品質也提升不少。他現在正著手在甲仙興建新的工廠，期望完工後能再度帶動災區經濟。

劉士賢說，當年總統馬英九卸任前，行政院再次要頒給父親「救災英雄」的榮譽，「我直接去簽名拒領！我現在不期望政府能還給父親一個公道，只想以民間的力量完成父親『重建甲仙』的心願。」（記者／馮緯瀚、甯其遠）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)