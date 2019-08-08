吳敏菁／彰化報導
彰化市中央陸橋為更換維修伸縮縫，早上9點起至下午4點進行西行車道封閉，8日清晨尚未管制，6點22分林姓駕駛開車要上班，行經陸橋都快下到中山路了，突然一個恍神，衝上分隔島撞歪電線桿，造成180度大翻車，駕駛送醫後沒有生命危險，一度整個陸橋車陣嚴重回堵。
今天清晨5點30分地牛翻車，彰化有感地震達到3級，不少民眾都在睡夢中被驚醒，6點22分中央陸橋發生電線桿歪倒，不少駕駛遠遠望去，一度還以為是被地震震歪了
，但並非地牛發威，而是駕駛晃神撞上。
警方調查，40歲林姓男子開車要上班，沒有酒駕，行經中央陸橋時，一時恍神，打偏方向盤偏，衝上分隔島，撞上電線桿，造成轎車整個翻覆，強烈衝擊力道下，電線桿也被連地拔起，歪倒在馬路。
彰化縣消防隊緊急出動救援，將林姓駕駛送彰化基督教醫院急救，胸部挫傷，沒有生命危險。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。