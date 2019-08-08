6點22分林姓駕駛開車要上班，行經中央陸橋，突然一個恍神，衝上分隔島撞歪電線桿，造成180度大翻車。（吳敏菁翻攝）

吳敏菁／彰化報導

彰化市中央陸橋為更換維修伸縮縫，早上9點起至下午4點進行西行車道封閉，8日清晨尚未管制，6點22分林姓駕駛開車要上班，行經陸橋都快下到中山路了，突然一個恍神，衝上分隔島撞歪電線桿，造成180度大翻車，駕駛送醫後沒有生命危險，一度整個陸橋車陣嚴重回堵。

今天清晨5點30分地牛翻車，彰化有感地震達到3級，不少民眾都在睡夢中被驚醒，6點22分中央陸橋發生電線桿歪倒，不少駕駛遠遠望去，一度還以為是被地震震歪了

，但並非地牛發威，而是駕駛晃神撞上。

警方調查，40歲林姓男子開車要上班，沒有酒駕，行經中央陸橋時，一時恍神，打偏方向盤偏，衝上分隔島，撞上電線桿，造成轎車整個翻覆，強烈衝擊力道下，電線桿也被連地拔起，歪倒在馬路。

彰化縣消防隊緊急出動救援，將林姓駕駛送彰化基督教醫院急救，胸部挫傷，沒有生命危險。

(中時 )