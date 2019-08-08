《人民日報》今刊出筆名為鐘聲的評論員文章稱，在國際社會普遍期待中美以建設性互動取得經貿磋商進展的背景下，美方又一次背信棄義，單方面稱將對3000億美元中國輸美商品加徵10％的關稅。這一荒唐舉動，再次將美國一些人無視規則、不守信用的形象展現在世人面前。

文章說，中美經貿磋商一年多來數次出現波折，每一次都源於美國違背共識、出爾反爾、不講誠信。他們一再揮舞關稅大棒試圖逼迫中方作出讓步，不惜採取種種拙劣手法，霸凌主義思維盡顯無遺。他們為了一己之私，美國民眾和企業的理性需求可以不顧，他國的正當權益可以無視，國際社會的正義呼聲可以不聞。

文章指出，在中美經貿磋商中，世人對美方屢屢變臉有著清醒的認識。就美方此次再度升級貿易摩擦，中方第一時間鄭重表態，如果美方加徵關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，一切後果全部由美方承擔。

文章強調，回顧新中國外交史，中國從不屈服於外來壓力，這一點早已為世界所熟知。中國有世界第二大經濟體的堅實基礎為支撐，有中國人民團結一心的堅定意志為支撐，有國際社會廣泛的道義支持為支撐，斷沒有屈服於外界壓力的可能，也決不會拿國家核心利益和人民根本利益來做交換。

文章指出，當前美國一些人對極限施壓的迷戀，早就招致國際社會普遍反感和公開反對。種種無理要求、霸道行徑，已經讓美國形象一落千丈。澳洲貿易、旅遊和投資部部長西蒙·伯明翰最近接受媒體採訪時說，美國對華加徵的關稅「對全球經濟、澳大利亞以及中美都沒好處」，如果最終實施，「將可能違反世貿組織(WTO)規則」。即使在美國國內，許多有識之士也憂心忡忡：如今的美國已經「成功地自我孤立」，「步入了無戰略區」。

文章表示，搞極限施壓源於霸權思維，在於「叢林法則」，以為憑借強力就可以凌駕於國際道義公理與規則體系之上。美國總統貿易顧問納瓦羅的一番話，強權心態畢露：「由於美國擁有遠遠大於其他國家的實力，其他國家不敢(對美國)採取報復性措施。」

文章引述哈佛大學教授約瑟夫·奈的文章說，隨著時間的推移，權力和相互依賴的關係會發生變化，過多操縱美國在全球相互依賴中的特權地位，會弄巧成拙。西班牙前外交部長安娜·帕拉西奧進一步指出，美國一些人「正試圖單獨使用原始力量，將「美國優先」議程強加於世界其他地區」，這種做法的後果是「削弱自己的權威，並招致災難」。不少西方觀察家預判，美國一些人的盤算無法如願。

文章警告，「欺人者難以立足，唬人者難以得逞。」當前美國一些人逆潮流而動的行徑，勢將促使人們對加強多邊合作、完善全球治理產生更多思考和行動。從這個意義上說，「霸凌表演越充分，觀眾越來越沒興趣，鬧劇的收場也只能是玩火者必自焚。」

(中時 )