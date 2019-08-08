能在工作中找到快樂已經不容易，

把快樂跟工作串聯在一起更是難能可貴。

速水茂虎道是演員也是主廚，

在節目中端出一道道美食，

不是只有表面上的賞心悅目，

美味從眼睛蔓延到舌尖，

把這份發自內心的快樂擴散而出，

無論電視裡外的人，都能領略到幸福。

「我從小就開始做料理，所以料理對我來說，已變成日常生活的一部分。在遇到辛苦、或是糟糕的事情時，果然還是覺得做料理、吃飯可以消除我的壓力，感受到幸福和放鬆，說是放鬆，也可以說是重整情緒。」

速水茂虎道以演員身分廣為人知，因緣際會下成為日本節目《MOCO'S Kitchen》的「時尚帥主廚」，八年的時間、煮了近兩千道料理，雖然節目於今年三月結束，但已經幫速水茂虎道成功轉型、累積人氣、創造了代言跟廣告商機，還因為出食譜書讓他多了「暢銷作家」的頭銜，這些都是節目砸錢也得不來的效益，靠的是什麼？就是他把工作跟快樂合而為一。

煮菜時不快樂不可能引起共鳴，當然如果再加上速水茂虎道的外型又更加分，彎腰、低頭、端出好菜，獨特魅力契合日本追求的「職人」精神，他認為：「對於某件事用盡全力、流汗的瞬間都很有魅力，不管是為了工作或是某個人而行動、用盡全力，不只是男生、這樣的女生我也覺得非常有魅力。」

速水茂虎道太深植人心的「主廚」形象，卻也被賦予太過強烈的期待跟注目，他透露會親自到超市挑選食材，一般人拿起蔬菜就順手放進籃子，但常眼角餘光感受到周遭有人在偷偷觀察，只好先進行「儀式」，把菜拿在手上觀察一番，看了看顏色再放到籃子裡，專業形象太強大其實也是種壓力。

不只是買菜，吃飯時當然更被關注，速水茂虎道笑說：「平時如果是認識的人的話，可以很輕鬆地吃飯。但初次去的餐廳，如果內場有知道我的人，有的時候會被偷偷觀察。」

「比如說去吃牛排，在日本的時候，我其實很想普通地吃，但是因為感覺到他們的視線，所以我得觀察確認食物顏色、轉變一下表情、然後吃進嘴裡，分成三階段地吃，然後看那些偷偷觀察我的內場人員好像都會很開心。」速水茂虎道笑說：「身為料理人也是有些麻煩的時候。」（記者／邱永鍇）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)