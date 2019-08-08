女兒曾寶儀曝光媽媽家中災情照。(圖／翻攝自臉書)

今(8日)凌晨發生規模6.0地震，全台都有感，台北市最大震度4級，不少民眾都被嚇醒，寶媽發文透露自己家裡的電視摔壞了，女兒曾寶儀也曝光媽媽家中災情照，直呼「這一大早的嚇壞人了」。

寶媽曝光自家電視直接倒趴在地，收藏的杯子也東倒西歪，讓她忍不住表示「是暗示我差不多該去住養老院了嗎？」網友見狀也紛紛表示自己家裡也是同樣狀況，安慰她人沒事就好，女兒曾寶儀也PO出光媽媽家中災情照，向大家報平安，但也難掩驚嚇心情，直呼「這一大早的嚇壞人了」。

(中時電子報)