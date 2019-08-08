行政院長蘇貞昌在中央災害應變中心了解全台災情。（葉書宏翻攝）

蘇貞昌要求各縣市提高戒備。（葉書宏翻攝）

今（8日）凌晨5時28分，宜蘭發生芮氏規模6.0大地震，嚇醒全台不少民眾。行政院長蘇貞昌立即前往中央災害應變中心了解全台災情，並表示，颱風又遇到地震，真的相當罕見，要求各縣市提高戒備。

蘇貞昌抵達災變中心後先了解全台地震災情，隨即與宜蘭縣長林姿妙通話，蘇先確認宜蘭是否有災情，蘇貞昌要求，全台各縣市提高戒備，地方政府要與中央政府保持聯繫，若有災情給予第一時間支援。

據災害應變中心統計，全台共5128戶停電，待修復餘新北市3戶；台北市停電1419戶；新北市林口區642戶停電；宜蘭縣3067戶停電。另外，台中市南區高苑路及南平路口，自來水管線破裂及瓦斯管洩漏，造成路面隆起高度約10公分，面積約40平方公尺，相關單位已到場。

新北市消防局回報，中和區新生街186巷某民宅，一名婦人躺在床上遭倒塌衣架壓傷，警消獲報到場時，婦人已無生命跡象，家屬自行將婦人頭上衣架及衣物移除並線上指導CPR，仍在雙和醫院搶救中。

(中時 )