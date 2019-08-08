國民黨推出連任3屆市議員的陳明義，主打「新莊思變」口號。(吳亮賢翻攝)

新北市立委第4選區（新莊區75里）由國民黨籍議員陳明義對上現任立委吳秉叡，雖新莊地區被視為綠營票倉，但過去泛藍陣營的李鴻鈞曾在此拿下第7、8屆立委選戰勝利，足證藍軍仍有抗衡實力，對比陳、吳2人皆具高知名度，也常上政論節目及勤於經營新媒體，在「空軍」分庭抗禮情況下，地方經營的「陸戰」將成選戰關鍵。

第4選區選舉人口數近30萬人，素來選民結構綠大於藍，2016年選戰中，國民黨聲勢處於低谷，又加上李鴻鈞突宣布退選，轉投親民黨不分區，藍軍只好急召前全國青工會祕書長陳茂嘉上陣，最終吳秉叡豪奪11萬6723票，以一倍的差距大勝陳茂嘉。

備戰2020立委選舉，藍軍第4選區人選曾一度難產，甚至傳出有意找李鴻鈞回鍋，但最後採黨內初選方式，並由現任市議員陳明義披掛上陣。

陳明義為連3屆市議員，曾在2016年參選新北市立委第2選區（五股區、蘆洲區、三重區16里），但由於主要經營區為新莊、五股、泰山、林口，在三、蘆地區力有未逮，最後敗給了林淑芬。

這次轉戰第2選區，陳明義喊出「新莊思變」口號，主打「立良法、修惡法」，更自6月份就可看見宣傳車身影，展現勝選決心，且陳明義為政論節目常客，以口才便給著稱，知名度不輸對手吳秉叡。

相較藍軍7月底才決定人選，綠營早確定由吳秉叡出馬競選連任，吳深耕新莊多年，且挾帶現任立委及執政黨優勢，向中央爭取預算迅速到位，宣布參選以來更主打「政績牌」，推出八大面向政策。

對比2人競選策略，皆勤於經營新媒體社群，也都具全國知名度，空戰實力不相上下，但過去陳明義主力經營五股，如何抓緊時間走遍新莊、鞏固藍營支持者，並帶起「改變」風潮，吸引中間選民青睞，將成為選戰關鍵。

(中時 )