今日凌晨5點28分東部海域發生規模6.0有感地震，最大震度宜蘭縣武塔6級。交通部台鐵局、高鐵公司依序報告各級列車行駛狀況。目前台鐵汐止站多輛列車有延誤情形。開往樹林的區間車甚至延誤72分鐘。

台鐵局表示，七堵=基隆於7點05分恢復正常行駛、富岡=竹南於07：35恢復正常行駛。宜蘭=南澳間東正線於07：15恢復正常行駛，宜蘭=南澳間西正線07：30在巡查路線中，08：00完成，花蓮=鳳林間按地震4級辦理，於07：10解除，恢復正常行車。各路段均已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。

高鐵公司表示，受今天清晨5：28地震影響，苗栗以北路段地震偵測器測得40Gals以上地表加速度。依照相關安全規範必須自限速70公里開始，逐步提速進行巡檢，以確保安全。台灣高鐵自今日上午5：50開始準時發車營運，惟受巡檢速限影響，預計上午8時以前，各列車抵達時間可能略有延誤，敬請旅客注意。

(中時 )