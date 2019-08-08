美國國防部今天宣布，政府已批准出售8億美元（約新台幣252億元）直升機給南韓。數小時前，美國總統川普表示，南韓已同意分擔更多駐韓美軍費用。

法新社報導，美國國防部的國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）指出，國務院已同意12架MH-60R多功能海鷹直升機（MH-60R Multi-Mission Seahawk Helicopter）、相關雷達、通訊和武器裝備軍售案。

美國國防安全合作署表示，這種直升機支援反艦和反潛任務，並處理補給、搜救和中繼通訊等次級任務。

美國國防安全合作署說：「大韓民國（南韓）將運用這種升級的能力，作為對抗區域威脅和強化國土防衛的威懾力量。」

MH-60R多功能海鷹直升機由美國國防武器製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）旗下的塞考斯基公司（Sikorsky）生產製造。

川普今天稍早推文指出，兩國已就南韓對美國提供國防保護分擔經費一事協商。

川普推文說： 「過去數十年來，南韓對美國付出相當少。」

「南韓是一個非常富裕的國家，現已感受到對美國提供軍事防衛有分擔的責任義務。兩國之間的關係相當良好！」

自1950年到1953年韓戰以來，美韓都是安全聯盟的關係。韓戰後，南北韓處於停戰狀態而非以和平條約終戰，目前有2萬8000多名美軍駐守南韓，以防禦北韓威脅。

(中央社)