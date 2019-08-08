又有日本美食名店入台，為搶休閒食品與伴手禮商機，1924年所設立的日之出屋製果產業株式會社（日本．富山縣）將於明（8/9）日首度於微風南山atre開設世界第一家「SASARAYA屋」日本仙貝煎餅期間限定店，除藉此提高品牌知名度，並希望了解台灣客人的想法與意見。

期間限定店中將以在日本超高人氣的招牌商品「經典白蝦仙貝」為首，包含「金澤蝦之戀」「詩意綜合米果禮盒」「一口米果系列」等超過30種多樣的零食點心從日本富山直送而來。

原料中的米皆為日本富山縣所產。「經典白蝦仙貝」使用「富山灣的寶石」─只有富山灣才捕獲得到的白蝦和立山連峰的伏流水灌溉育成的富山米所燒製而成，從孩童至高齡者皆一致好評，擁有獨特的酥脆口感，嗅覺上更充斥著白蝦上等的香味，2016年更獲得日本紀念日協會認可，將4月10日訂為「白蝦仙貝之日」。

「SASARA」原是從地方流傳的日本最古老民謠「筑子節」中所使用的樂器，這種樂器是將許多竹板綁在一起製成，有連繫一切事物的涵義，快閃店以此為品牌內蘊「緊密連結的心」。

(工商 )