一名男網友投稿到英國《太陽報》論壇求救表示，他今年46歲，與兒子、媳婦及女兒同住，幾個月前一家人去參加侄子的婚禮，深夜與媳婦一起到酒吧裡喝酒聊天，2人後來到停在飯店外的車上抽菸，接著就在車內發生激戰。

沒想到原PO的兒子最近在一個周末的早午餐，興奮的向家人：「我老婆懷孕了！」全家人都沈浸在喜悅之中，唯獨原PO開心不起來，事後向媳婦求證，媳婦卻回答：「這小孩的爸爸是誰？我也不確定」，也就是小孩有可能是他的，嚇得他與媳婦約法三章「這件事情不要說出去」。

原PO當下表示自己很想跟媳婦在一起，結果真的向老婆提出離婚，還打包行李離家，並發文到論壇求救，但鄉民樓留言：「這位兄弟，你想太多了吧！」、「你吃的是媳婦！不是未婚女」、「你以為事情這麼簡單？」、「兒子的幸福就這樣被你毀了。」。

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(中時電子報)