宜蘭武塔清晨發生芮氏規模6級地震，交通部公路總局成立應變小組，經初步巡查台1線、台2線、台4線、台7線及台8線道路、橋梁，目前回報皆正常。

公路總局指出，台9線115.8k有零星落石，工務段已在7時許清完，恢復通車；台7線、台8線、台9線蘇澳至武塔沿線，初步均無異常。

公路總局表示，相關路段將依SOP巡查與檢測，呼籲用路民眾，地震過後山區土石可能有鬆動現象，且未來華南對流雲系將影響台灣本島有顯著降雨發生，山區道路易發生坍方落石情形，宜避免行駛山區道路，並應隨時注意路況資訊。

(中時 )