儘管都以4年1.42億美元合約加盟塞爾提克，且成綠軍全新一哥，肯巴沃克8日接受《The Athletic》權威記者查拉尼亞訪問，回憶今年夏天做出決定的那幾天，沃克雖不敢直接怪罪黃蜂老闆喬丹，卻爆粗話痛罵前東家讓他過得很艱難。

「很艱難的幾天，真是他X的艱難，」肯巴沃克表示，「請原諒我的用詞，我從未想過跳槽另外一支球隊，只想一直待在黃蜂打球，當時我卻感覺自己無法從黃蜂得到想要的合約，甚至都沒接近我想要的合約數字，理由是薪資空間。」

事實上，黃蜂高層確實相當無情，畢竟生涯前8季都待黃蜂的肯巴沃克，上季打滿82場例行賽，場均25.6分、5.9助攻與4.4籃板，更入選年度第三隊，原本可跟黃蜂簽下5年2.21億美元頂薪合約，黃蜂卻只肯開出5年1.6億美元。

「老實講，這並不會讓我失望，因為我能理解這是生意的一部份，」肯巴沃克充滿怨氣回應，「我沒對喬丹和黃蜂高層感到生氣，你可以從不同角度看待問題，喬丹可以選擇支付豪華稅嗎？我想他當然可以，但他為什麼要這樣做呢？」

(中時電子報)