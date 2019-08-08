立委柯志恩上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.08.07新聞深喉嚨 綠白假互罵真合作？ 空戰叫陣拉抬聲勢「邊緣韓國瑜」！

日前傳出一份公文，指出高雄市政府要求公務人員「畫押」，禁止參與高雄市長韓國瑜罷免連署，引發軒然大波。市長韓國瑜、高市新聞局長王淺秋雖已澄清，仍遭綠營圍攻。國民黨立委柯志恩提醒，這類法令宣導司空見慣，公務員本就「依法」不得在執公期間參與政治活動，籲綠營不要亂打又打到自己人！「罷免黃捷議員」可比「罷免韓國瑜市長」容易，黃捷該好好感謝這份公文爆出，讓自己還能稍微保命一下。

面對「逼畫押」爭議，韓國瑜說明，只是要求公務員執行公權力須行政中立，下班或假日選擇回歸自己的政治態度，完全沒問題。王淺秋也說明，這項會議紀錄只是宣導，只是簽到，不是讓與會人員「畫押」，公務員要求就是上班不能從事政治行為，希望大家行政中立，上班時不得利用職務之便，下班時的政治行為則予以尊重。

民進黨籍諸位高雄市議員不甩澄清，對韓國瑜群起圍攻。高閔琳嗆「若要人不罷，除非己莫為」，林智鴻嗆「韓市長的鬼祟，企圖製造韓式恐怖」，黃文益嗆「最不行政中立就是韓國瑜」，劉世芳嗆「請市長快醒醒，不要霸道又違法」；就連前總統陳水扁之子陳致中，和基進黨主委李欣翰也加入嗆韓行列。

柯志恩在政論節目《新聞深喉嚨》表示，這類法令宣導式的會議記錄不知凡幾，根本再正常不過，會外流且流入綠營議員、特定媒體大作文章，可見韓國瑜身邊有「內鬼」，簡直陷韓於不義。

柯志恩指出，這份公文內寫道「依法不得連署任何罷免之提議」，「依法不得」有什麼不對？柯更強調，所謂「罷免」不是只有「罷免韓國瑜市長」，也有人提議要「罷免黃捷議員」，難道這紙公文不是在幫黃捷解套嗎？若有公務員很想罷免黃捷，高雄市政府公文提醒這些公務人員，依法不得在公務期間參與相關活動，這豈不救了黃捷議員？

不僅如此，柯志恩重申，這紙公文所宣導的，是依法不得在公務期間參與任何人，換言之，不只不得參與罷免韓國瑜，也不能罷免黃捷、陳致中，也不能罷免任何人。這只是循舊例，來宣導各位公務人員維持行政中立，呼籲綠營不要又邏輯失調、兩套標準針對特定人士，到時亂打又打到自己人！

柯志恩提醒：「罷免黃捷，可是比罷免韓國瑜更加容易一點！所以黃捷應該很感謝這一份，大家把它先爆出來，還可以稍微保命一下！」

(中時電子報)